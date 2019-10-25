IBU лишил Россию очков на Кубке мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) внес коррективы в таблицу национальных сборных минувшего сезона, по итогам которых женская сборная России лишилась очков и двух позиций. Теперь наша национальная команда будет занимать шестую строчку.

Решение международной организации связано с дисквалификацией россиянки Маргариты Васильевой, результаты которой официально аннулированы, начиная с четвертого февраля 2019 года. После этого IBU пересчитала очки у России и теперь вместо 6831 балла в активе России 6408.

В связи с перемещением из пятерки сильнейших команд Кубка мира, женская команда России потеряла также и одну квоту. Теперь на предстоящий сезон турнира Россия сможет заявить не шесть, а только пять биатлонисток.

Напомним, что новый сезон Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 30-го ноября.