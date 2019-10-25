НСВ сообщила подробности хищения данных клиентов банков

Сотрудник Национальной службы взысканий, который подозревается в хищении персональных данных клиентов Сбербанка, уволен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Коллектор был задержан накануне. Его имя не раскрывается. Однако известно, что мужчина жил в Волгограде.



В НСВ заявили, что сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных, похитил и пытался продать "незначительное количество записей". Там подчеркнули, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за инцидента.

Компания сотрудничает со следствием и проводит собственное расследование ситуации. В коллекторском агентстве пообещали усилить меры безопасности и провести полный аудит защиты данных, передает РИА Новости. Также там принесли извинения Сбербанку и его клиентам в связи со сложившейся ситуацией. Однако после инцидента банк решил расторгнуть договор с Национальной службой взысканий.