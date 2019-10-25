Экс-кассир банка из Казани задержана за налеты на ювелирные салоны в Петербурге

Экс-кассира отделения банка из Казани подозревают в многомиллионном хищении с бывшего места работы и теперь еще разбоях в Петербурге. Следователи установили, что женщина участвовала в серии нападений на ювелирные салоны в Северной столице.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", похитив деньги из банка в 2009 году, кассир сообщила своей матери, что уезжает с семьей отдыхать и больше на связь не выходила. По версии следствия, с мая 2011 по февраль 2013-го было совершено пять налетов на ювелирные магазины в Петербурге. Экс-кассир в составе банды врывалась в салоны, разбивала молотком витрины и забирала украшения. Некоторые ограбления попали в камеры видеонаблюдения. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов рублей. Тогда ее задержать не удалось.

В настоящее время женщина задержана, она проживала в общежитии в Великом Новгороде. Ее заключили под стражу. Следователями теперь придется изучать всю биографию подозреваемой за десять лет.