Важно, где покупаешь ОСАГО: итоги проверки ГИБДД, ЦОДД и Союза автостраховщиков

В столице подводят итоги эксперимента с дорожными камерами, которые ловят нарушителей правил автострахования. Статистика пугающая: почти половина водителей даже не подозревают, что ездят без ОСАГО. Владельцы машин уверены: полис они покупали. Почему документы оказались недействительны?

- Был поцарапан бампер, остались следы достаточно глубокие на диске.

Последствия странного ДТП Алексей уже устранил — когда машина стояла у дома, в нее въехал таксист. Виновник сразу же предъявил полис ОСАГО, однако позже выяснилось, что документ поддельный.

"После обращения в страховую компанию она подтвердила, что такой страховки у них нет, и она является фальшивой. Соответственно, отказала в выплате компенсаций по ремонту", — рассказывает Алексей Волков.

Ремонт на 40 тысяч рублей пришлось оплачивать самому.

- Вот машина, видите, стоит, он пропускает мотоцикл — на меня не посмотрел. Все — ударил.

Денису ДТП, в которое он попал, удалось снять на регистратор. Водитель черной машины сразу признал свою вину, но при обращении в его страховую компанию выяснилось, что полис ОСАГО с таким номером они не выдавали. Это стало новостью и для самого владельца страховки.

"Там сказали: извините, у нас такой полис не зарегистрирован, стали проводить проверку, обнаружили, что дилер, который выдал ему этот полис, совершил мошеннические действия — деньги положил в карман, а полис не зарегистрировал", — говорит Денис Негода.

В итоге деньги Денис получил лишь через год после судебного разбирательства уже со своей страховой компании. Но так везет не всем. В Москве сегодня сотни водителей, сами того не подозревая, ездят с недействительными полисами ОСАГО. Это удалось выяснить благодаря пилотному проекту ЦОДД, ГИБДД и Союза автостраховщиков.

В течение лета всех, кто ездит без полиса, фиксировали на видео. Для этого пришлось перепрограммировать существующие дорожные камеры. Пока автовладельцы получали лишь уведомления о том, что надо обзавестись полисом, и для многих это стало сюрпризом.

"У нас порядка 50 процентов обращений в наш колл-центр по жалобам по камерам — это как раз отсутствие полиса физически, хотя у людей на руках есть полис поддельный", — говорит директор Российского союза автостраховщиков по информационным технологиям Алексей Самошин.

В Союзе автостраховщиков уже не первый раз настоятельно рекомендуют не покупать страховку у посредников и частных лиц и не доверять сайтам, которые предлагают документ значительно дешевле. Испытать на себе все прелести такой экономии вы сможете уже после первого ДТП.

"Мы сегодня рекомендуем заключать полис либо в офисе страховой компании непосредственно, потому что это все-таки вероятность 100 процентов, что вам не поставили поддельный бланк полиса, если вы хотите заключить договор в бумажном виде. Если вы заключаете договор в электронном виде, то вы должны действительно заключить его на сайте страховой компании", — говорит заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Пилотный проект направлен и против тех водителей, которые намеренно не покупают полис ОСАГО, чтобы сэкономить. Эксперимент с камерами признан удачным, и уже в ближайшее время вместо уведомлений начнут приходить штрафы.