Хотела забрать сдачу: в Уфе подрались водитель маршрутки и пассажир. Видео

В Уфе подрались пассажир, вступившийся на защиту женщины, и водитель маршрутки. Ссора из-за сдачи и последующая потасовка закончились подачей заявлений в полицию.

Инцидент произошел в автобусе №272. Участница конфликта, местная жительница Анна Есенина, опубликовала видео словесной перепалки и драки.

"Однажды водитель ввел сумму 100 рублей и снял с карты, второй раз 50. Вводят что хотят, — рассказала Анна, имея в виду, что расплачивалась за проезд банковской картой. — Сейчас произошло то же самое, и при просьбе дать мне сдачу, мне нагрубили, обматерили, послали, еще и вытолкнули."

За нее вступился пассажир. Слово за слово, мужчины подрались, и после недолгой потасовки — водитель воспользовался весовым преимуществом и победил в кулачном бою — разошлись.

Позже Анна пришла в полицию пожаловаться на воинственного извозчика и узнала, что он побывал в участке до нее и написал два заявления. Об избиении и о краже денежных средств — по всей видимости, имея в виду попытку забрать у него сдачу.

Обсуждая происшествие, пользователи сообщества "Подслушано Уфа" выразили сомнение в том, что водители маршруток могут вводить произвольные суммы, поскольку терминалы, установленные в автобусах, способны снимать лишь фиксированную плату.

В настоящее время полицейские Уфы проводят проверку инцидента, по итогам которой будет принято процессуальное решение.