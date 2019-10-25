Квят: Toro Rosso не отказывается от борьбы в Кубке конструкторов

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят накануне Гран-при Мексики признался, что его команда по-прежнему претендует на место в пятерке сильнейших команд "Формулы-1". Россиянин заявил, что Toro Rosso продолжает борьбу.

"Мы никогда не отказываемся от борьбы, и неплохо выглядели в этой борьбе до тех пор, пока несколько этапов назад Renault не заработал много очков, — приводит слова Квята F1 News.Ru. – Я не люблю уделять слишком много внимания Кубку конструкторов. Мы должны просто выполнять свою работу и не распыляться".

"Борьба все также продолжается, мы все также близки к ним, и сделаем максимум возможного. Мы находимся в середине – чуть-чуть отстаем от опережающих нас соперников, чуть-чуть обгоняем и идущих позади. Поэтому ситуация обязывает нас смотреть только вперед".

Напомним, что по итогам 17-ти этапов Toro Rosso располагается на шестой строчке Кубка конструкторов, имея в своем активе 62 балла. У идущего на пятом месте Renault 68 очков. Седьмая позиция – у Racing Point (58).