В Приморье прохожие спасли девочку от педофила

В приморском городе Артем прохожие спасли девочку от педофила.

Накануне в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее 8-летняя дочь не вернулась домой. Полицейские начали поиски, но первыми ребенка нашли парни, которые проходили мимо гаражей. Как сообщает "Комсомольская правда", извращенец демонстрировал девочке свои половые органы, физически навредить ребенку он не успел. Прохожие повалили педофила на землю со спущенными трусами и держали его так, пока не приехала полиция.

На сайте Следственного управления СК РФ по Приморскому краю сообщается, что задержанным оказался 30-летний местный житель. Ранее он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. С ребенком работают психологи.

Две недели назад в Саратове по дороге в школу пропала 9-летняя Лиза Киселева. Через два дня поисков ее тело было обнаружено в гараже. В убийстве подозревается местный житель Миазил Туватин, ранее неоднократно судимый, в том числе и за сексуальное насилие. Свою вину он признал. Саратовцы пытались устроить самосуд над ним, а затем стали требовать смертной казни.