Мигрирующие орлы разорили орнитологов, отправляя СМС

"Отслеживание попало под угрозу из-за отсутствия денег на оплату СМС". Такая нетипичная просьба появилась на странице сибирского Центра реабилитации диких животных.

После нее там же стали появляться сообщения вроде: "Плюс сто рублей орлам на телефон" или "Плюс 500 орлам на СМС".

Выглядит так, будто хищным птицам пополняют счет мобильного телефона. Впрочем, как бы странно это ни звучало, так оно и есть.

Через смс-координаты ученые центра наблюдают за степными орлами. А точнее, за тем, насколько комфортно проходит их миграция.

У каждой птицы — датчик, а отчет о своем путешествии они "высылают" с помощью обыкновенных мобильных сообщений.

Вот только сейчас что-то пошло не так. Пернатые, оснащенные сим-картами российского оператора, стали писать слишком дорогие СМС.

Причем, по сотне штук в день. Такое заграничное путешествие оказалось ученым не по карману: орлы быстро исчерпали запланированный бюджет. Именно это и стало поводом для объявления народного сбора.

Судя по откликам, птичий баланс медленно, но верно пополняется. Но спасет ли это орнитологов от разорения?

Ученые круглый год в режиме онлайн следят за 15-ю птицами. На треках миграции степных орлов красным отмечена Мин — пернатая барышня, впервые исчерпавшая весь общий лимит на сотовую связь.

Следить за птицами с помощью GPS, как правило, ненакладно. Это многолетняя практика. Устройство закреплено на птице, время от времени оно связывается со спутниками, получает координаты, записывает их во внутреннюю память и собирает СМС, которые получают ученые, как только птица оказывается в зоне действия сети.

Орнитолог Елена Шнайдер поясняет, что передатчик собирает координаты каждый час, но орлы активны только в светлое время суток.

За день получается 12 точек, которые упаковываются в 12 СМС.

"Мы не можем так расточительно использовать деньги, чтобы координаты отправлять отдельной СМСкой. Мы копим, туго набиваем СМСки информацией — получается по 4 в день", — поясняет орнитолог.

Проект по отслеживанию степных орлов организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников. На территории нашей страны эти птицы находится на грани исчезновения, вид занесен в Красную книгу и требует постоянного внимания и заботы.

Каждый год волонтеры стараются снабдить молодых орлов новыми устройствами слежения.

Исследователь-орнитолог Эльвира Николенко поясняет: если сигнал остановился, то это означает, что с птицей что-то случилось, и тогда можно принять какие-то меры.

"Например, люди туда выезжают, находят птицу, которая нуждается в реабилитации. И иногда даже спасают таких орлов. Поэтому очень важно получать сообщения от трекера постоянно, без пропуска", — поясняет Николенко.

Бюджет на СМС-оповещение орнитологи закладывают сразу на весь год. Это гранты и добровольные пожертвования. Одна СМСка по России или Казахстану стоит от 2 до 10 рублей.

В местах зимовок (в таких странах, как Индия) — до 29 рублей за сообщение. Но самые дорогие пути миграции — Афганистан, Иран, Ирак: почти 50 рублей за СМС. Одно хорошо: птицы пролетают их быстро.

Все лето несколько степных орлов, включая Мин, провели в Казахстане — в тех районах, где связи не было вообще. А в начале осени рванули на юг.

Ученые предполагали, что перед этим птицы вернутся в Россию, сбросив пакет (а это — несколько сотен сообщений) о том, как и где они провели время.

Но не тут-то было. Вышку сотовой связи птицы нашли лишь на Ближнем Востоке.

"Когда они в итоге прибыли на связь (это случилось в Иране, в Афганистане), вот тут-то передатчики и начали отправлять массово их СМСки. И все те денежки, которые у них оставались еще на три месяца миграции, они дотратили из-за того, что стали слать СМСки втридорога", — поясняет Елена Шнайдер.

Словом, все как у нерадивых отпускников: первый день на пляже, а уже минус на счету и кредит. Который птицы тоже очень быстро исчерпали. Орнитологи обратились за помощью — не оставлять же пернатых транжир без присмотра.

Орнитолог, эксперт Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игорь Карякин говорит, что помочь орнитологам в отслеживании орлов сейчас может любой человек, просто оплатив мобильный телефон.

По его словам, даже человек сто положат на номер по 100-200 рублей, то будет уже серьезная помощь, и орлы не будут нуждаться в деньгах.

На сайте новосибирского Центра помощи хищным птицам указан номер. Продержаться нужно до Нового года, когда на смс-оповещение появится новый бюджет.