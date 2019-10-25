Мощный торнадо нанес удар по аэропорту Мемфиса. Видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей непогоду, бушевавшую в воздушной гавани Мемфиса – города в штате Теннесси, расположенного в южной части США.

Во время урагана, неистовствовавшего в Мемфисе в минувший понедельник, 21 октября, сильный порыв ветра буквально сдул телескопический трап, предназначенный для перехода пассажиров из здания терминала в самолет.

Многотонная конструкция, влекомая силами природы, раздавила пару служебных автомобилей, и врезалась в здание аэропорта, выбив стекла.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.