"Дон Кихот" в постановке Нуреева, фестиваль театров кукол и выставка авангарда в Третьяковке: выходные в Москве

Поклонников балета уже вечером ждет премьера: "Дон Кихот" в постановке Рудольфа Нуреева в театре Станиславского и Немировича-Данченко. А еще в Москву съехались кукольные театры со всего мира. Как насыщенно провести предстоящие выходные?

Погрузиться в сказочный мир кукол и марионеток можно на третьем фестивале "Гефест" — он открывается сегодня в Московском театре кукол. Мастера из разных стран представят самые новые технологии, которые используют в создании марионеток — в том числе робототехнику.

В фестивале принимают участие 11 театров из Японии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Белоруссии и, конечно, России. На выставке они покажут оригинальных механических кукол и театры-автоматы. В программе также спектакли и интерактивные кукольные шоу.

А в Третьяковской галерее открылась выставка "Авангард. Список номер 1" — ее посвятили вековому юбилею Музея живописной культуры. Он просуществовал всего 10 лет и после ликвидации стал частью Третьяковки. Тогда в фонды галереи поступило более 700 произведений живописи, графики и скульптуры. Малевич, Кандинский, Родченко, Татлин — это было первое в мире собрание современного искусства. Некоторые работы специально для выставки привезли из Галереи Tate Modern в Лондоне и Музея Людвига в Кельне.

Сегодня в театре Станиславского и Немировича-Данченко большая премьера – балет "Дон Кихот" в хореографической редакции Рудольфа Нуреева. Эту постановку российская публика увидит впервые. Восстанавливал спектакль ученик Нуреева и руководитель труппы Лоран Илер.

Декорации в точности, как в парижской опере, а костюмы сшиты по образцам самого Нуреева. И кроме того перед спектаклем в атриуме зрители смогут увидеть специально подготовленную экспозицию – репортажные снимки последнего приезда артиста в Россию.

Еще осень, но новогодние праздники уже не за горами. Нетрадиционно рано открылась выставка "Завтра будет Новый год" — она продлится вплоть до 31 декабря. Коллекция необычных елочных игрушек ручной работы и открыток, все — советской эпохи. Волшебная атмосфера Нового года – уже сейчас в музее "Садовое кольцо".

А в Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка, посвященная 100-летию "Окон сатиры РОСТА" — так называлась знаменитая серия агитационных плакатов начала 20-х годов прошлого века. Эти рисунки и графические работы выставляются нечасто, так как многие плакаты хранятся не в России. Не пропустите!