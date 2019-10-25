Врезался в столб и загорелся: авария с груженым самосвалом в Уфе попала на видео

В Уфе груженый самосвал, пытаясь избежать столкновения с выскочившей перед ним легковушкой, врезался в столб линии электропередач и загорелся. Водитель успел выскочить из кабины.

Инцидент произошел в пятницу, 25 октября, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Вологодской.

Огонь был потушен прибывшими сотрудниками МЧС в течение нескольких минут. В результате аварии, по информации ГТРК "Башкортостан", никто не пострадал.