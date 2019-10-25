Возросло число жертв ростовского поджигателя

В больнице Ростова Великого (Ярославская область) скончалась 54-летняя женщина, пострадавшая при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме. Она стала восьмой жертвой "ростовского поджигателя", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская произошел ранним утром 19 октября. Выяснилось, что его поджег мужчина 1982 года рождения, который в тот момент был пьян.



После его задержания и допроса статья УК "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", по которой изначально было возбуждено дело, была переквалифицирована на статью "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

Подозреваемый в поджоге дома Александр Комаров арестован судом Ярославля на два месяца, до 18 декабря.

Жертвами поджога по последним данным стали пятеро детей и трое взрослых.