Norwegian Air Shuttle прокомментировала новость о SSJ-100

Норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle не заключал обязывающих соглашений на поставку российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

Ранее СМИ сообщали, что авиакомпания Norwegian Air Shuttle заключила с ГСС меморандум о поставке 40 SSJ-100.