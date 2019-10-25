Под Истрой магазин пиротехники открыли рядом с газовой заправкой

Жители деревни Давыдовское, что под Истрой, были крайне удивлены, когда рядом с газовой заправкой вдруг появился магазин пиротехники.

Люди забили тревогу, сообщив об этом местным журналистам и написав в соцсети.

Издание "Подмосковье сегодня" обратилось в администрацию Истры с вопросом о столь опасном соседстве.

Там журналистам пояснили, что о магазине этом знают – он расположен на частной территории.

В администрации также добавили, что о проблеме сообщили в Госадмтехнадзор и в местный отдел надзорной деятельности МЧС.

При этом начальник территориального управления Ольга Кузнецова в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что это "не какой-то вагончик", а палатка, которая "достаточно качественно, хорошо оборудована".

При этом собственник ее не скрывается. Он уверяет, что имеет все разрешительные документы, которые пообещал привезти и показать в понедельник, 28 октября.