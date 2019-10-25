Прошение о помиловании Берга будет рассмотрено

Президентская комиссия по помилованию рассмотрит прошение норвежца Фруде Берга и вынесет рекомендации президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пока прошение не поступило, потому что для прохождения документов необходимо время​​​.

"Когда это в установленном порядке поступит, комиссия здесь будет рассматривать, будет выносить рекомендацию главе государства", — пояснил Песков.

В апреле подданный Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, напоминает РИА Новости. Суд его признал виновным в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии обвинения, Берг собирал информацию об атомных российских подлодках.