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Аварии и ДТП 7 минут назад

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25 октября 201914:33

Авария спасла молодую семью от гибели под колесами внедорожника

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Потрясающая история спасения на дороге из разряда "Не было бы счастья, да несчастье помогло" произошла в американском Финиксе. Камера наблюдения зафиксировала необычный случай, его обнародовала городское управление полиции.

 

Поздним вечером 14 октября молодая пара с маленьким ребенком в коляске переходила дорогу в районе 53-й Авеню. В этот момент на перекресток на красный сигнал светофора вылетел внедорожник. Авария неминуемо привела бы к тяжелым или трагическим последствиям, но на счастье пешеходов в бок машине нарушителя врезалась легковушка. От удара оба автомобиля отбросило в сторону, а перепуганная семья бегом бросилась на противоположную сторону дороги.

Управлявший внедорожником 23-летний житель Аризоны скрылся с места вместе со своей подругой, но вскоре был задержан. Как оказалось, в момент ДТП он был пьян. Кроме того, ему предъявили обвинения в незаконном ношении оружия, которое обнаружили при осмотре машины.

Находившаяся за рулем легковушки девушка, прозванная в местных СМИ ангелом, отделалась синяками и ссадинами.

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