Проверка в отношении Ислама Кадырова – не вопрос Кремля

В Кремле не располагают информацией о полицейской проверке в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова. "Это не вопрос Кремля", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после появления кадров его жестокого обращения с местными жителями в период работы в должности мэра Грозного (2012-2015 гг.) в отношении Ислама Кадырова инициирована проверка.

32-летний Ислам Кадыров начал карьеру в правоохранительных органах, после чего занял должность вице-премьера Чечни, в 2012 году стал мэром Грозного, а в 2015-м возглавлял администрацию главы и правительства Чечни.