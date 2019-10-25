Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи".

В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков. Он назвал "Ивана Папанина" уникальным для российского флота. Корабль сможет заниматься не только патрулированием или сопровождением других кораблей через льды, но и помогать в научных исследованиях, пишет агентство ТАСС.

"Иван Папанин" – головной корабль проекта 23550, который предназначен для патрульных и поисково-спасательных операций. Помимо этого, он способен работать буксиром и доставлять грузы в труднодоступные районы.

Длина нового корабля – около 100 метров, водоизмещение 8500 тонн. Корпус корабля способен проламывать лед толщиной до полутора метров.

По данным из открытых источников, боевой корабль будет нести артиллерийскую установку АК-176МА калибром 76 миллиметров, пару катеров проекта "Раптор" и морской вертолет Ка-27.