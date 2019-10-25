Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича о том, что Минск не обращался к Москве за получением государственного кредита (в объеме примерно 600 миллионов долларов), но рассчитывает до конца 2019 года получить китайский кредит в юанях на сумму, эквивалентную 500 миллионам долларов.

Песков сказал, что эту информацию в Кремле отслеживают, что же касается привлечения Минском кредита в Китае, то это — суверенный вопрос Белоруссии.

При этом, отметил пресс-секретарь президента России, российско-белорусские контакты в сфере кредитования продолжаются, передает ТАСС.

"Это вопрос обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита. Безусловно, с учетом ранее выданных кредитных линий", — добавил Дмитрий Песков.