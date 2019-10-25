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25 октября 201915:27

КХЛ. "Сочи" прервал серию неудач выездной победой над "Адмиралом"

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Во Владивостоке стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Адмирал" принимал "Сочи". Встреча проходила на "Фетисов-Арене" и завершился победой южан со счетом 3:1.

Авторами голов в составе победителей стали Сергей Шмелев, Дмитрий Архипов и Илья Крикунов. Дальневосточники ответили одним голом в исполнении Ивана Мищенко.

После победы во Владивостоке "Сочи" набрал 17 очков и теперь занимает десятое место в таблице Западной конференции. "Адмирал" же с 25 баллами располагается на шестой строчке Востока.

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