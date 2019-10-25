Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

В ближайший четверг, 31 октября, в самом центре Москвы, в Центральном доме работников искусств, состоится концерт вокальной музыки "Хотел бы в единое слово…", посвященный творчеству Петра Ильича Чайковского.

В вечере примут участие лауреаты международных конкурсов Иван Кожинов и Галия Насретдинова. В программе — арии из опер великого композитора и романсы на стихи русских поэтов.

"Почему именно Чайковский? Он не только всегда современен, можно сказать, в моде, но и позволяет исполнителям каждый раз открывать в его музыке новые сокровенные тайники, — объясняет Иван Кожинов выбор программы. — Тем более, что, например, романсы он писал на стихи замечательных поэтов. В этот раз прозвучат камерные произведения на слова Толстого, Хомякова, Ратгауза, Апухтина и других. Таким образом слушатели окажутся в теплой музыкально-лирической атмосфере".

В свою очередь, Галия Насредтинова отмечает, что исполнение Чайковского требует от артиста высокого музыкального мастерства и отточенности, особо душевного настроя, чтобы передать заключенные в произведениях смыслы и чувства.

Бонусом для тех, кто посетит музыкальный вечер, станут некоторые части из легендарных "Времен года" в исполнении лауреата международного конкурса Роберта Марискина.

Начало концерта в 19 часов, 31 октября, ЦДРИ. Москва, ул. Пушечная, 9/6, стр.1.