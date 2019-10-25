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25 октября 201915:54

Шахматы. Российская юниорка Шувалова стала чемпионкой мира

ruchess.ru

В Индии завершился юниорский чемпионат мира по шахматам для спортсменов не старше 20 лет. В женской сетке соревнований чемпионкой мира стала российская шахматистка Полина Шувалова.

По итогам 11 туров соревнований 18-летняя россиянка набрала 9,5 баллов. Следом за ней на пьедестале расположилась представительница Ирана Мобина АлинасабЮ набравшая 9 очков. Замкнула тройку лучших еще одна шахматистка из России Елизавета Соложенкина (8).

В мужской сетке чемпионата мира лучшим результатом среди россиян стало 10-е место Володара Мурзина.

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