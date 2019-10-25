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25 октября 201916:19

В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

Суд в Белоруссии вынес смертный приговор мужчине за убийство 8-месячной дочки своей знакомой, мать ребенка приговорена к 25 годам колонии.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич.

Она подчеркнула, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

27 октября 2018 года в городе Лунинец Брестской области отец ребенка Леонид обнаружил тело девочки с признаками насильственной смерти – экспертиза установила следы от 46 травматических воздействий, голова была отделена. Следствие установило, что убийство с особой жестокостью было совершено 25-летней матерью девочки Натальей Колб и ее 47-летним сожителем Виктором Сергелем. На момент задержания они были пьяны.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь, при этом смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

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