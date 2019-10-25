Мужчина на улице вколол женщине морфин и убежал

В полицию Нижнекамска обратилась с заявлением 32-летняя женщина, которая рассказала, что вечером гуляла с дочерью в парке.

К ним подошел молодой человек, который завел разговор и дошел с ними до дома. Внезапно мужчина одной рукой обнял женщину, а другой ввел ей в ногу инъекцию.

Потерпевшая стала кричать, молодой человек убежал. Когда женщина прошла медосвидетельствование, у нее обнаружили клинические признаки употребления наркотического средства морфин, сообщает пресс-служба МВД Татарстана .

Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний местный житель, который ранее был судим. Причину своего поступка он объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело по статье "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", санкции по которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.