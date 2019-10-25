"Нафтогаз" сообщил об аресте 100% акций "Южного потока"

Все акции "Южного потока" арестовал Окружной суд Амстердама. Хозяйственный спор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" привел к тому, что два арбитражных суда в конце февраля 2018 году обязал "Газпром" доплатить за транзит голубого топлива "Нафтогазу" 2 миллиарда 560 миллионов долларов. "Газпром" зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с Украиной в своей отчетности на 4,7 миллиарда долларов, но оспорил решение судов в Стокгольмском арбитраже. Российская компания подала жалобу в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

"Нафтогаз" рассчитывает взыскать с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов до конца 2020 года – это основная сумма и проценты, пояснил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. НАК проводит компанию по аресту активов российского концерна в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге, напоминает "Интерфакс".

"Нафтогаз" арестовал в Англии 51% принадлежащих "Газпрому" акций Nord Stream AG, 50% и еще одну акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Также в Нидерландах были арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".

Юрий Витренко в своем Facebook назвал передачу акций "мошеннической".

Киев рассчитывает, что Россия, несмотря на введение газопроводов в обход Украины, и в 2020 году будет вынуждена прокачивать через украинскую трубопроводную систему порядка 50 миллиардов кубометров природного газа. При этом Украина ведет борьбу с любой российской возможностью продавать газ в обход Киева.

Следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия — ЕС — Украина пройдет 28 октября. Так что сообщение об аресте акций "Южного потока" накануне переговоров – одна из попыток Киева оказать давление на Москву. В случае прекращения транзита через Украину газа Киев намерен отсудить у Москвы 11 миллиардов долларов в качестве компенсации. Сама Украина российский газ не покупает с 2015 года. И не считает при этом, что "Газпром" несет от этого какие-то убытки. В "Газпроме" к этому также относятся спокойно: российский газ Киев закупает формально на Западе, только дороже, чем напрямую мог бы покупать из России.

