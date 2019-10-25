Похититель банковских данных получил за них 40 тысяч

В Волгограде состоялось заседание суда по делу о хищении персональных данных клиентов Сбербанка. Подозреваемый – сотрудник компании "НСВ" (Национальная служба взысканий) Антон Бутурлакин.

Как сообщил представитель следствия, 17 октября он передал эти данные через Интернет третьим лицам, за что получил в качестве вознаграждения 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что "НСВ" работает со Сбербанком работает по договору. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что установить подозреваемого в утечке данных удалось при поддержке собственной службы безопасности.

В ряде СМИ появились сообщения, что похищенные данные якобы были выставлены на продажу в Сети, но в Сбербанке назвали это "слухами".

Коллектора вскоре после его задержания из "НСВ" уволили. Там так же заверили, что никакие персональные данные клиентов общедоступными не стали.



25 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя этот инцидент, отметил, что "Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений", и напомнил, что там уже опровергли сообщения об очередных массовых утечках данных клиентов, передает ТАСС.