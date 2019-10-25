Свитолина узнала соперниц по группе на Итоговом турнире WTA

В китайском городе Шэньчжэнь состоялась жеребьевка Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, который стартует 27 октября. Первая ракетка мира Эшли Барти оспорит титул с японкой Наоми Осакой, чешкой Петрой Квитовой и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Они были включены в Красную группу. Участницами Фиолетовой группы стали украинка Элина Свитолина, являющаяся действующей обладательницей титула, чешка Каролина Плишкова, канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп.

Призовой фонд Итогового турнира WTA составляет рекордную сумму – 14 миллионов долларов.