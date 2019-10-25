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Ситуация на Украине 5 минут назад

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25 октября 201917:15

Зеленский решил урезать содержание чиновников

EPA

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что данное решение позволит существенно сэкономить, а вырученные средства пойдут на социально важные цели.

Зеленский подчеркнул, что финансовый секвестр не должен коснуться тех, от кого зависит будущее Украины – врачей и учителей.

ТАСС напоминает, что 18 октября Верховная рада в первом чтении приняла госбюджет страны на 2020 год с дефицитом в 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в 2019-м и ростом ВВП до 3,3%.

Второе чтение государственного бюджета должно пройти в украинском парламенте до 20 ноября.

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