Разоблачение "бьюти-блогерш": если за услуги - миллионы, то уже не проститутка?

В "Прямом эфире" – продолжение разоблачений девушек, которые называют себя "психологами", "моделями", "фитнес-тренерами" и "бьюти-блогершами". В Сети они активно демонстрируют свою красивую жизнь, но далеко не все готовы признаться, что получены эти атрибуты роскошной жизни "через постель".

Спецкор программы Ермил Нечаев вместе со своей бригадой два месяца вел расследование и снял фильм, который 25 октября показали в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1".

Журналистам удалось раскрыть тайны многих известных в Сети красавиц. В частности, в прошлом выпуске популярная инстаграм-модель Кира Майер (настоящее имя — Дарья Цветкова, она родом из удмуртского города Сарапула) попалась на подставного "олигарха" и стало понятно, откуда у девушки деньги на роскошную жизнь.



Скрытая камера помогла разоблачить и еще одну красотку, которая еще недавно рассказывала в телеэфире, как ее "обидел" известный певец Александр Серов. Речь – о Дарье Друзьяк, расценки которой также выяснил подставной "олигарх" – корреспондент программы.

В расследовании выплыли имена и других популярных в Сети "блогерш", "моделей" и участниц конкурсов красоты. Вполне успешно их агентом выступает в Москве, в частности, "элитная сутенерша" Нина, встречу с которой удалось назначить в крупном торговом центре.

Среди ее клиенток, в частности, — вторая вице-мисс конкурса "Краса России 2019" Наталья Федорова.

Что "агент" ответила на вопрос: "Почём Наташа?" Почему Олеся Малибу (настоящая фамилия Кожевникова) считает, что если ценник – с несколькими нулями, то это уже не проституция?

Как отреагировал на все эти откровения депутат Госдумы Виталий Милонов, и что предлагает руководитель организации по защите секс-индустрии "Серебряная роза" Ирина Маслова?

Какой собственный шкурный интерес у телеграм-канала "Рынок шкур", который занимается разоблачением элитных проституток? И что отвечают настоящие бизнес-леди на заявления "экскортниц", будто женщина не может добиться существенных материальных успехов "без постели"?

Какой совет дала "эскортницам" Елена Ханга, которая вела первую на российском телевидении передачу о сексе? Какова обратная сторона жизни "эскортниц", и какие секреты раскрыла ведущая тренинга "Как стать содержанкой"?

Эта горячая тема и ее не менее горячее обсуждение – в выпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" от 25 октября на телеканале "Россия 1".