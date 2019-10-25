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25 октября 201917:40

Коллектор, продавший данные клиентов банков, признал вину и был арестован

Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка получил за их продажу 40 тысяч рублей. Сотрудник коллекторской фирмы Антон Бутурлакин свою вину признал. И попросил за свои действия прощения в суде. Центральный районный суд Волгограда арестовал Бутурлакина на два месяца, до 24 декабря 2019 года.

В отношении подозреваемого в краже и продаже персональных данных было возбуждено уголовное дело за разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, напоминает ТАСС. Он также был уволен из Национальной службы взысканий. Коллектор признался в суде, что в переданной им информации отсутствовали номера карт, были только счета и только суммы долгов, которые люди не оплачивали на протяжении 5-10 лет. По мнению Антона Бутурлакина, с данной информацией, за которую он получил деньги, ничего нельзя было сделать.

При этом Бутурлакин добавил, что данные были переданы человеку, который занимается банкротствами. И получатель информации намеревался помочь этим должникам.

После истории с кражей данных Сбербанк отказывается иметь дело с "проштрафившейся" коллекторской фирмой.

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