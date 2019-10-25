Аксенов и Поклонская ответили киевским властям

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.

Как передает РИА Новости, таким образом Аксенов отреагировал на ранее распространенное в СМИ предложение пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Катерины Зеленко о готовности Киева вести переговоры в любом формате, лишь бы вернуть украинский суверенитет над полуостровом.

Глава Крыма подчеркнул, что выбор жителей в 2014 году на референдуме в пользу России был окончательным и переговоры с Киевом могут вестись только на основании признания этого факта.

В свою очередь, зампред думского комитета по международным делам, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала украинским властям оставить претензии на полуостров и взять курс на сближение с Россией, которая "плывет в счастливое будущее".