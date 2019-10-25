Сборная России определила состав на хоккейный Кубок Карьяла

Штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на предстоящий Кубок Карьяла, проведение которого запланировано на 7-10 ноября и состоится в Хельсинки. Всего в заявку включено 27 хоккеистов, которые 5 ноября соберутся на подмосковной тренировочной базе в Новогорске и в тот же день отправятся в столицу Финляндии.

Заявка сборной России выгладит следующим образом:

Вратари: Игорь Бобков ("Авангард"), Александр Самсонов (СКА) и Иван Бочаров ("Динамо" Москва);

защитники Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба – "Локомотив"), Ярослав Дыбленко и Артем Зуб (оба – СКА), Артем Блажиевский (ЦСКА), Камиль Фазылзянов ("Ак Барс"), Иван Мищенко ("Адмирал"), Дамир Шарипзянов ("Нефтехимик") и Артем Сергеев ("Салават Юлаев");

нападающие Павел Кудрявцев и Денис Алексеев (оба – "Локомотив"), Константин Окулов, Антон Слепышев и Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Никита Сошников и Александр Кадейкин (оба – Салават Юлаев"), Сергей Шумаков и Кирилл Семенов (оба – "Авангард"), Дмитрий Кагарлицкий, Артем Швец-Роговой и Антон Бурдасов (все – СКА), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Павел Порядин ("Нефтехимик") и Алексей Макеев ("Витязь").

Напомним, что сборной России предстоит провести на Кубке Карьяла три матча: 7 ноября против команды Финляндии, 9 ноября – против Швеции, и 10 ноября – против Чехии.