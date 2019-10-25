Рублев завершил турнир в Вене на стадии 1/4 финала

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал турнира в австрийской Вене, призовой фонд которого составляет около 2, 5 миллионов евро. В четвертьфинальном матче третья ракетка России проиграл итальянцу Маттео Берреттини.

Рублев уступил сопернику с Апеннин в упорной борьбе. В первом сете россиянин проиграл со счетом 5:7, а во второй партии дело и вовсе дошло до тай-брейка. Впрочем, и в нем 22 номеру мирового рейтинга не повезло – сет он проиграл со счетом 6:7 (4:7). Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Рублев покидает розыгрыш турнира. Берреттини же продолжит борьбу за главный приз в полуфинале, где его соперником станет либо австриец Доминик Тим, либо испанец Пабло Карреньо-Буста.