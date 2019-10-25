Проверили реакцию: в Макгрегора кинули бутылку в московском отеле

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор подвергся атаке со стороны неизвестного в московском отеле "Ритц-Карлтон". В одиозного ирландца была брошена бутылка.

Инцидент произошел в лобби столичного отеля, где Макгрегор общался с журналистами. Боец успел увернуться от летевшей в его направлении тары, и не пострадал, сообщает Чемпионат.Com. Также во время скандала были слышны выкрики слова "трус".

Макгрегор жестко ответил своему обидчику и в грубой форме сказал тому замолчать. Охрана не замешкалась, и вывела метателя бутылки из здания отеля.

Напомним, что накануне Макгрегор нелицеприятно высказался о российском бойце и действующем чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, а также об уроженцах республики Дагестан. Позже поклонник Хабиба пришли к зданию "Ритц-Карлтон" и ждали выхода скандального спортсмена.