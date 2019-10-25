Лавров прокомментировал сообщения о Берге и Бутиной

Осуждённый в России за шпионаж норвежец Фруде Берг вернётся на родину, как только будет рассмотрено его прошение о помиловании.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Москва рада тому, что россиянка Мария Бутина будет освобождена в США и вскоре сможет вылететь домой.

Берг, которого обвиняли в шпионаже в пользу Норвегии, был задержан 5 декабря 2017 года в Москве, а 16 апреля 2017 года Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Экс-помощница сенатора Александра Торшина и создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года по обвинению в работе в качестве иностранного агента без уведомления об этом генерального прокурора страны. 26 апреля она была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России.