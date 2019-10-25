Калининградских полицейских наказали за гибель экс-футболиста в камере

Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего экс-футболиста от ожогов, полученных в камере, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Бывшего футболиста черняховского "Прогресса" Ивана Вшивкова заподозрили в мелком хулиганстве и доставили в дежурную часть Московского района вечером 19 октября. Ближе к трем часам ночи 20 октября туда же прибыла карета скорой помощи — спортсмена госпитализировали с ожогами 70% тела. Спустя сутки он скончался.

Как сообщило ранее СУСК РФ по региону, мужчина был пьян, вел себя агрессивно, якобы вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Обнародованные записи с камер наблюдения частично подтверждают эти данные.

Однако родственники не поверили в официальную версию, заявив, что бывшего спортсмена фактически убили, дабы скрыть следы побоев.

В среду СК возбудил уголовное дело о халатности. По результатам служебной проверки двое сотрудников дежурной части, которые имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, были уволены.