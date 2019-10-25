Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

Мужская сборная России по шахматам добилась победы в матче командного чемпионата Европы. Во встрече второго тура континентального первенства, который проходит в грузинском Батуми, россияне обыграли соперников из Австрии.

Российские шахматисты взяли верх над австрийцами с итоговым счетом 3:1. Никита Витюгов и Кирилл Алексеенко свои партии выиграли, а Даниил Дубов и Дмитрий Андрейкин разошлись со своими соперниками ничейными исходами.