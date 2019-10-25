South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

Дочерняя компания "Газпрома", компания South Stream Transport B.V​​​., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", подтвердила арест 100% ее акций в Нидерландах, сообщает РИА Новости.

При этом сообщается, что решение Окружного суда Амстердама никак не повлияет на реализацию самого проекта, который планируется завершить в конце 2019 года.

Голландские судьи удовлетворили иск "Нафтогаза Украины", при этом акции South Stream Transport B.V остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар".