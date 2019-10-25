Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией. Оно подписано на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

В подписании документа участвовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и главы правительств Сербии — Ана Брнабич, Армении — Никол Пашинян, Белоруссии — Сергей Румас, Казахстана — Аскар Мамин, Киргизии — Мухаммедкала Абылгазиев, передает ТАСС.

Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия — члены ЕАЭС, созданного на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действующего с 1 января 2015 года. В 2016 году ЕАЭС заключил соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом, в 2018 году — временное соглашение о создании зоны свободной торговли с Ираном и договор об экономическом сотрудничестве с Китаем.

Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации. Предусмотрена дополнительная либерализация торговли в отношении ограниченной номенклатуры товаров, передает "Интерфакс".

Новое соглашение создает режим свободной торговли для армянских и киргизских товаров, преференции при которых при доступе на сербский рынок ранее отсутствовали, и полностью гармонизирует условия торговли с Сербией Белоруссии, Казахстана и России, у которых с Белградом уже есть двусторонние договоренности о свободной торговле.

Также главы правительств Евразийского экономического совета подписали соглашение об особенностях осуществления в рамках Союза операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Оно позволит снять существующие на внутреннем рынке ювелирных изделий Союза ограничения, связанные с отсутствием взаимного признания пробирных клейм.