Екатерина. Самозванцы
Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 октября 201919:15

"Магнитка" добилась в КХЛ четвертой победы подряд

metallurg.ru

Магнитогорский "Металлург" одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Автомобилиста". Проходившая в Екатеринбурге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Магнитки".

Хоккеисты гостей забивали по одной шайбе за период: в первом счет открыл Алексей Береглазов, во втором преимущество "Металлурга" упрочил Брэндон Козун, а в заключительном третьем Максим Матушкин установил окончательный счет.

Благодаря победе на Урале "Магнитка" довела свою победную серию до четырех матчей подряд, набрала 22 очка и поднялась на восьмое место Восточной конференции. У "Автомобилиста" ситуация обратная – шесть матчей кряду без побед, также 22 очка на Востоке и девятое место.

Сейчас

19:03

South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

18:02

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

17:26

Арестован коллектор, продавший данные клиентов банков

16:59

Бутину перевели в иммиграционную тюрьму Флориды

16:44

Похититель банковских данных получил за них 40 тысяч

16:02

В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

15:16

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Следователи возбудили дело по факту стрельбы в Забайкалье и назвали имя убийцы

Следователи возбудили дело по факту стрельбы в Забайкалье и назвали имя убийцы

2 часа назад
Лавров прокомментировал сообщения о Берге и Бутиной

Лавров прокомментировал сообщения о Берге и Бутиной

45 минут назад
Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

46 минут назад

Трансляции

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 26 октября

20:00

Программа "Вести в субботу"

27 октября

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

28 минут назад
"Нафтогаз" сообщил об аресте 100% акций "Южного потока"

"Нафтогаз" сообщил об аресте 100% акций "Южного потока"

2 часа назад
В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

2 часа назад
"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

1 час назад
Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

3 часа назад
Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

4 часа назад
Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

3 часа назад
Норвегия не видит угрозы в России

Норвегия не видит угрозы в России

3 часа назад
Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

3 часа назад
Коллектор, продавший данные клиентов банков, признал вину и был арестован

Коллектор, продавший данные клиентов банков, признал вину и был арестован

1 час назад
Разоблачение "бьюти-блогерш": если за услуги - миллионы, то уже не проститутка?

Разоблачение "бьюти-блогерш": если за услуги - миллионы, то уже не проститутка?

1 час назад
Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

3 часа назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

23.10.2019 17:45
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

28 минут назад
Глава Amazon рискует потерять титул богатейшего человека планеты

Глава Amazon рискует потерять титул богатейшего человека планеты

31 минута назад
"Мисс Украина" ответила, чей Крым

"Мисс Украина" ответила, чей Крым

36 минут назад
Калининградских полицейских наказали за гибель экс-футболиста в камере

Калининградских полицейских наказали за гибель экс-футболиста в камере

37 минут назад
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

51 минута назад
Американские сотовые операторы сговорились "убить" SMS

Американские сотовые операторы сговорились "убить" SMS

54 минуты назад
Проверили реакцию: в Макгрегора кинули бутылку в московском отеле

Проверили реакцию: в Макгрегора кинули бутылку в московском отеле

1 час назад
В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

1 час назад
Аксенов и Поклонская ответили киевским властям

Аксенов и Поклонская ответили киевским властям

1 час назад
Сборная России определила состав на хоккейный Кубок Карьяла

Сборная России определила состав на хоккейный Кубок Карьяла

1 час назад
Россиянка отдала экстрасенсу полмиллиона и хотела заложить жилье, чтобы снять проклятье

Россиянка отдала экстрасенсу полмиллиона и хотела заложить жилье, чтобы снять проклятье

1 час назад
Зеленский решил урезать содержание чиновников

Зеленский решил урезать содержание чиновников

2 часа назад
Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

2 часа назад
Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии

Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии

2 часа назад
Футбольный тренер уличен в избиении юных игроков

Футбольный тренер уличен в избиении юных игроков

2 часа назад
Мужчина на улице вколол женщине морфин и убежал

Мужчина на улице вколол женщине морфин и убежал

2 часа назад
Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

2 часа назад
Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

3 часа назад
В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

3 часа назад
Проверка в отношении Ислама Кадырова – не вопрос Кремля

Проверка в отношении Ислама Кадырова – не вопрос Кремля

4 часа назад
Под Истрой магазин пиротехники открыли рядом с газовой заправкой

Под Истрой магазин пиротехники открыли рядом с газовой заправкой

4 часа назад
В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

4 часа назад
Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

4 часа назад
Штаты могут запустить гонку вооружений в Европе и Азии, заявил Шойгу

Штаты могут запустить гонку вооружений в Европе и Азии, заявил Шойгу

4 часа назад
Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

5 часов назад
Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

5 часов назад
17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

5 часов назад
ЦБ снизил ключевую ставку. Рубль не отреагировал

ЦБ снизил ключевую ставку. Рубль не отреагировал

5 часов назад
Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

5 часов назад
В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

6 часов назад
Погода выходных: последние погожие деньки

Погода выходных: последние погожие деньки

8 часов назад
10 самых несчастных городов США

10 самых несчастных городов США

8 часов назад
Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку