"Магнитка" добилась в КХЛ четвертой победы подряд

Магнитогорский "Металлург" одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Автомобилиста". Проходившая в Екатеринбурге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Магнитки".

Хоккеисты гостей забивали по одной шайбе за период: в первом счет открыл Алексей Береглазов, во втором преимущество "Металлурга" упрочил Брэндон Козун, а в заключительном третьем Максим Матушкин установил окончательный счет.

Благодаря победе на Урале "Магнитка" довела свою победную серию до четырех матчей подряд, набрала 22 очка и поднялась на восьмое место Восточной конференции. У "Автомобилиста" ситуация обратная – шесть матчей кряду без побед, также 22 очка на Востоке и девятое место.