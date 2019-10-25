Екатерина. Самозванцы
Live

Тема:

Ситуация в Донбассе 36 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 октября 201919:50

Кучма пожаловался на Бога и Путина

Виктор Драчев/ТАСС

Второй президент Украины Леонид Кучма пожаловался на Бога и президента России. Мир в Украине зависит от Бога и от Путина, напомнил она свое заявление от 2015 года. Но, добавил теперь Кучма, "Господь Бог, нас и нашу трагедию не видит, а Путин не хочет видеть".

Леонид Кучма признался, что Киев 5 лет отбивался от выполнения "формулы Штайнмайера". "Формула Штайнмайера", которая должна рассматриваться на уровне Верховной Рады и так далее, это не капитуляция, это также путь, мы должны обсуждать, если есть предложения", — цитирует Кучму "Интерфакс".

Но в Чернигове на встрече с лучшими студентами Черниговского национального технологического университета Леонид Кучма 25 октября 2019 года заявил, что вариант соглашения по "формуле Штайнмаёера" неприемлем: пока в украинских законах не будет вывода всех войск, техники, разоружения, граница не будет отдана Украине — ничего (выборы) в Донбассе нельзя провести.

Кроме Бога и Путина недовольство Кучмы вызвали и европейцы — французы с немцами, которые наряду с Москвой гарантируют выполнение Минских соглашений и удерживают Киев, Донецк и Луганск за столом переговоров.

"Европейцы — вы видите их поведение!" – воскликнул Кучма.

По мнению бывшего руководителя "Южмаша" и Украины, пока Киев семимильными шагами движется к демократии и европейским ценностям, у самих европейцев первой ценностью является евро, а лишь второй — европейские ценности.

"Мы видим, что, несмотря на торговые санкции, Европа торговала и торгует с Россией", — пояснил Кучма.

Также глава украинской делегации на Минских переговорах добавил, что "формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, так как "не является формулой мира". Это формула политическая, считает Леонид Кучма, чтобы сдать украинцев с потрохами. Кучма считает также, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, так как это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины, что, по его мнению, неприемлемо.

И тут Леонид Кучма снова обратился к деньгам, причем снова к евро.

Прежде чем соглашаться на какие-либо условия, подчеркнул Кучма, украинские власти должны еще прояснить вопрос о восстановлении Донбасса, которое обойдется не менее чем в 100 миллиардов евро.

На заявления Кучмы тут же последовала реакция Донбасса. Глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего предложил украинскому экс-президенту освежить в памяти подписанные им же в Минске документы, дабы не искажать логику Минских соглашений. Он подчеркнул, что параллельное выполнение обязательств в политической и военной сферах ведет Донбасс и Украину к выходу из конфликта. А вопрос контроля границы, который часто представители официальных киевских властей пытаются вырвать из общей логики процесса урегулирования и представить в качестве предварительного условия, комплексом мер по выполнению трех Минских соглашений справедливо ставят в самый финал.

Украина должна с согласования с ЛНР и ДНР предоставить Донбассу особый статус, внеся соответствующие поправки в Конституцию, обеспечить амнистию для участников внутриукраинского конфликта. "Вот реальная, закрепленная в Минских соглашениях логика действий, способная вывести Донбасс из конфликта. А условия, озвученные господином Кучмой, — это искаженная, вольная интерпретация Минских соглашений", — констатировал глава МИД ЛНР.

На интронизации императора Японии в Токио президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. На этой встрече как раз и обсуждалась "формула Штайнмайера". Разведение конфликтующих сторон в Донбассе от линии соприкосновения является условием для проведения саммита лидеров стран нормандского формата — России, Германии, Франции и Украины. Киев разведение неоднократно сорвал. На это МИД России констатировал, что условия проведения нормандского саммита Украина не выполнила.

Ранее по теме

Сейчас

19:42

Убийца восьмерых военных оказался общительным парнем из хорошей семьи

19:03

South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

18:02

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

17:26

Арестован коллектор, продавший данные клиентов банков

16:59

Бутину перевели в иммиграционную тюрьму Флориды

16:44

Похититель банковских данных получил за них 40 тысяч

16:02

В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Убийца восьмерых военных оказался общительным парнем из хорошей семьи

Убийца восьмерых военных оказался общительным парнем из хорошей семьи

17 минут назад
Лавров прокомментировал сообщения о Берге и Бутиной

Лавров прокомментировал сообщения о Берге и Бутиной

1 час назад
Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

1 час назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 26 октября

20:00

Программа "Вести в субботу"

27 октября

20:00

Программа "Вести недели"
23:50

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

1 час назад
Кучма пожаловался на Бога и Путина

Кучма пожаловался на Бога и Путина

31 минута назад
"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

2 часа назад
В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

4 часа назад
Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

1 час назад
Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

4 часа назад
Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

5 часов назад
Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

5 часов назад
Норвегия не видит угрозы в России

Норвегия не видит угрозы в России

4 часа назад
Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

4 часа назад
Разоблачение "бьюти-блогерш": если за услуги - миллионы, то уже не проститутка?

Разоблачение "бьюти-блогерш": если за услуги - миллионы, то уже не проститутка?

2 часа назад
Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

4 часа назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

23.10.2019 17:45
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

27 минут назад
Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

51 минута назад
Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

1 час назад
Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

1 час назад
"Мисс Украина" ответила, чей Крым

"Мисс Украина" ответила, чей Крым

1 час назад
Калининградских полицейских наказали за гибель экс-футболиста в камере

Калининградских полицейских наказали за гибель экс-футболиста в камере

1 час назад
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

1 час назад
Американские сотовые операторы сговорились "убить" SMS

Американские сотовые операторы сговорились "убить" SMS

1 час назад
Проверили реакцию: в Макгрегора кинули бутылку в московском отеле

Проверили реакцию: в Макгрегора кинули бутылку в московском отеле

2 часа назад
В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

2 часа назад
Коллектор, продавший данные клиентов банков, признал вину и был арестован

Коллектор, продавший данные клиентов банков, признал вину и был арестован

2 часа назад
Россиянка отдала экстрасенсу полмиллиона и хотела заложить жилье, чтобы снять проклятье

Россиянка отдала экстрасенсу полмиллиона и хотела заложить жилье, чтобы снять проклятье

3 часа назад
Зеленский решил урезать содержание чиновников

Зеленский решил урезать содержание чиновников

3 часа назад
Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

3 часа назад
Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии

Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии

3 часа назад
Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

3 часа назад
Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

4 часа назад
В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

4 часа назад
В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

5 часов назад
Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

5 часов назад
Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

6 часов назад
Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

6 часов назад
17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

6 часов назад
Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

6 часов назад
В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

7 часов назад
Погода выходных: последние погожие деньки

Погода выходных: последние погожие деньки

9 часов назад
10 самых несчастных городов США

10 самых несчастных городов США

9 часов назад
Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку