Второй президент Украины Леонид Кучма пожаловался на Бога и президента России. Мир в Украине зависит от Бога и от Путина, напомнил она свое заявление от 2015 года. Но, добавил теперь Кучма, "Господь Бог, нас и нашу трагедию не видит, а Путин не хочет видеть".

Леонид Кучма признался, что Киев 5 лет отбивался от выполнения "формулы Штайнмайера". "Формула Штайнмайера", которая должна рассматриваться на уровне Верховной Рады и так далее, это не капитуляция, это также путь, мы должны обсуждать, если есть предложения", — цитирует Кучму "Интерфакс".

Но в Чернигове на встрече с лучшими студентами Черниговского национального технологического университета Леонид Кучма 25 октября 2019 года заявил, что вариант соглашения по "формуле Штайнмаёера" неприемлем: пока в украинских законах не будет вывода всех войск, техники, разоружения, граница не будет отдана Украине — ничего (выборы) в Донбассе нельзя провести.

Кроме Бога и Путина недовольство Кучмы вызвали и европейцы — французы с немцами, которые наряду с Москвой гарантируют выполнение Минских соглашений и удерживают Киев, Донецк и Луганск за столом переговоров.

"Европейцы — вы видите их поведение!" – воскликнул Кучма.

По мнению бывшего руководителя "Южмаша" и Украины, пока Киев семимильными шагами движется к демократии и европейским ценностям, у самих европейцев первой ценностью является евро, а лишь второй — европейские ценности.

"Мы видим, что, несмотря на торговые санкции, Европа торговала и торгует с Россией", — пояснил Кучма.

Также глава украинской делегации на Минских переговорах добавил, что "формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, так как "не является формулой мира". Это формула политическая, считает Леонид Кучма, чтобы сдать украинцев с потрохами. Кучма считает также, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, так как это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины, что, по его мнению, неприемлемо.

И тут Леонид Кучма снова обратился к деньгам, причем снова к евро.

Прежде чем соглашаться на какие-либо условия, подчеркнул Кучма, украинские власти должны еще прояснить вопрос о восстановлении Донбасса, которое обойдется не менее чем в 100 миллиардов евро.

На заявления Кучмы тут же последовала реакция Донбасса. Глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего предложил украинскому экс-президенту освежить в памяти подписанные им же в Минске документы, дабы не искажать логику Минских соглашений. Он подчеркнул, что параллельное выполнение обязательств в политической и военной сферах ведет Донбасс и Украину к выходу из конфликта. А вопрос контроля границы, который часто представители официальных киевских властей пытаются вырвать из общей логики процесса урегулирования и представить в качестве предварительного условия, комплексом мер по выполнению трех Минских соглашений справедливо ставят в самый финал.

Украина должна с согласования с ЛНР и ДНР предоставить Донбассу особый статус, внеся соответствующие поправки в Конституцию, обеспечить амнистию для участников внутриукраинского конфликта. "Вот реальная, закрепленная в Минских соглашениях логика действий, способная вывести Донбасс из конфликта. А условия, озвученные господином Кучмой, — это искаженная, вольная интерпретация Минских соглашений", — констатировал глава МИД ЛНР.

На интронизации императора Японии в Токио президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. На этой встрече как раз и обсуждалась "формула Штайнмайера". Разведение конфликтующих сторон в Донбассе от линии соприкосновения является условием для проведения саммита лидеров стран нормандского формата — России, Германии, Франции и Украины. Киев разведение неоднократно сорвал. На это МИД России констатировал, что условия проведения нормандского саммита Украина не выполнила.