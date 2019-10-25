Екатерина. Самозванцы
Live

Тема:

Ситуация на Украине 31 минута назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 октября 201919:54

Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

EPA

Министерство обороны Украины намеренно передать свой "опыт войны с Россией" союзникам из числа стран, входящих в Североатлантический альянс.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который находится с визитом в Брюсселе.

Он заявил, что ни у одной натовской страны нет такого уникального опыта, как Киева и подчеркнул, что государства Запада "понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам".

Загороднюк перечислил журналистам встречи, которые он провел в столице Бельгии. По его словам, он беседовал с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, представителями США, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Швеции, Франции, Италии и Грузии и все они выразили поддержку Киеву.

Глава украинского военного ведомства рассказал, что Украина перезапускает процесс отношений с НАТО, делая упор не на подписании документов, а на практических шагах. В частности, речь идет о создании "дорожной карты" с четкими результатами и временными рамками.

Министр отметил, что его страна меняет воинские уставы, управление войсками и подготовку личного состава для того, чтобы адаптироваться под стандарты НАТО и первые результаты, по его словам, ожидаются в конце 2019 года, в начале 2020-го.

Ранее по теме

Сейчас

19:42

Убийца восьмерых военных оказался общительным парнем из хорошей семьи

19:03

South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

18:02

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

17:26

Арестован коллектор, продавший данные клиентов банков

16:59

Бутину перевели в иммиграционную тюрьму Флориды

16:44

Похититель банковских данных получил за них 40 тысяч

16:02

В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Убийца восьмерых военных оказался общительным парнем из хорошей семьи

Убийца восьмерых военных оказался общительным парнем из хорошей семьи

20 минут назад
Лавров прокомментировал сообщения о Берге и Бутиной

Лавров прокомментировал сообщения о Берге и Бутиной

1 час назад
Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

1 час назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 26 октября

20:00

Программа "Вести в субботу"

27 октября

20:00

Программа "Вести недели"
23:50

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

1 час назад
Кучма пожаловался на Бога и Путина

Кучма пожаловался на Бога и Путина

34 минуты назад
"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

2 часа назад
В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

4 часа назад
Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

1 час назад
Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

4 часа назад
Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

5 часов назад
Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

5 часов назад
Норвегия не видит угрозы в России

Норвегия не видит угрозы в России

4 часа назад
Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

4 часа назад
Разоблачение "бьюти-блогерш": если за услуги - миллионы, то уже не проститутка?

Разоблачение "бьюти-блогерш": если за услуги - миллионы, то уже не проститутка?

2 часа назад
Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

4 часа назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

23.10.2019 17:45
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

30 минут назад
Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

54 минуты назад
Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

1 час назад
Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

1 час назад
"Мисс Украина" ответила, чей Крым

"Мисс Украина" ответила, чей Крым

1 час назад
Калининградских полицейских наказали за гибель экс-футболиста в камере

Калининградских полицейских наказали за гибель экс-футболиста в камере

1 час назад
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

1 час назад
Американские сотовые операторы сговорились "убить" SMS

Американские сотовые операторы сговорились "убить" SMS

2 часа назад
Проверили реакцию: в Макгрегора кинули бутылку в московском отеле

Проверили реакцию: в Макгрегора кинули бутылку в московском отеле

2 часа назад
В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

2 часа назад
Коллектор, продавший данные клиентов банков, признал вину и был арестован

Коллектор, продавший данные клиентов банков, признал вину и был арестован

2 часа назад
Россиянка отдала экстрасенсу полмиллиона и хотела заложить жилье, чтобы снять проклятье

Россиянка отдала экстрасенсу полмиллиона и хотела заложить жилье, чтобы снять проклятье

3 часа назад
Зеленский решил урезать содержание чиновников

Зеленский решил урезать содержание чиновников

3 часа назад
Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

3 часа назад
Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии

Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии

3 часа назад
Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

4 часа назад
Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

4 часа назад
В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

4 часа назад
В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

5 часов назад
Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

5 часов назад
Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

6 часов назад
Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

6 часов назад
17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

6 часов назад
Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

7 часов назад
В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

7 часов назад
Погода выходных: последние погожие деньки

Погода выходных: последние погожие деньки

9 часов назад
10 самых несчастных городов США

10 самых несчастных городов США

9 часов назад
Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку