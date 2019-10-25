Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

Министерство обороны Украины намеренно передать свой "опыт войны с Россией" союзникам из числа стран, входящих в Североатлантический альянс.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который находится с визитом в Брюсселе.

Он заявил, что ни у одной натовской страны нет такого уникального опыта, как Киева и подчеркнул, что государства Запада "понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам".

Загороднюк перечислил журналистам встречи, которые он провел в столице Бельгии. По его словам, он беседовал с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, представителями США, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Швеции, Франции, Италии и Грузии и все они выразили поддержку Киеву.

Глава украинского военного ведомства рассказал, что Украина перезапускает процесс отношений с НАТО, делая упор не на подписании документов, а на практических шагах. В частности, речь идет о создании "дорожной карты" с четкими результатами и временными рамками.

Министр отметил, что его страна меняет воинские уставы, управление войсками и подготовку личного состава для того, чтобы адаптироваться под стандарты НАТО и первые результаты, по его словам, ожидаются в конце 2019 года, в начале 2020-го.