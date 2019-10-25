Убийца восьмерых военных оказался общительным парнем из хорошей семьи

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, родился и вырос в селе Вагай Тюменской области в семье сотрудников МВД. По имеющимся данным, у него два старших брата, которые служат в полиции, а его отец — пенсионер, также по линии МВД.

Как рассказала ТАСС управделами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина, Рамиль Шамсутдинов — "парень из хорошей воспитанной семьи, общительный, заботливый и внимательный". Ранее по факту происшествия военная прокуратура начала проверку.

В пятницу, 25 октября, при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы расстрелял сослуживцев из табельного оружия. От полученных ранений погибли два офицера и шесть сослуживцев Шамутдинова, еще двое пострадали и были госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Стрелка задержали, по предварительным данным, его действия были вызваны нервным срывом личного характера.

На место ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым. В Забайкальский край вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН.

По сообщению пресс-службы Главной военной прокуратуры, на месте будут выясняться обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Будет проверена и организация несения караульной службы.

Тем временем, губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что краевые власти готовы помочь разместить родственников погибших при ЧП в войсковой части, которые приедут в регион. Власти направят "всех врачей, каких возможно", один из краевых госпиталей подготовлен к принятию одного раненого, находящегося в наименее тяжелом состоянии.