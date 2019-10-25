Мария Бутина может вылететь в Россию в ближайшие часы

Россиянку Марию Бутину три часа назад выпустили из тюрьмы в американской Флориде. В заключении она находилась с июля прошлого года. Сейчас Бутина в миграционном центре в Майами, где оформляют документы для ее возвращения в Россию. В Москве она должна быть уже завтра. Туда же на встречу с дочерью сейчас собираются отправиться из Барнаула ее родители.

В черном внедорожнике, что утром выехал из ворот тюрьмы в Таллахасси, возможно, и находилась Мария Бутина. Точнее сказать нельзя — иммиграционные власти США, которые взяли россиянку под стражу сразу после освобождения, крайне скупы на комментарии.

"Иммиграционно-таможенная служба взяла под стражу Марию Бутину, 30-летнюю гражданку России, сегодня после ее освобождения из федеральной тюрьмы. Из соображений безопасности проведения операций Иммиграционно-таможенная служба не обсуждает конкретные процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение этого лица на родину", — заявило ведомство.

Из Барнаула в Москву встречать дочь отправляются ее родители.



"Маша выходит из своего учреждения, в одном спортивном костюме летит, поэтому приходится в Москву вещи брать с собой. Есть пальто, потому что холодно уже, шапочка, теплые вещи. Спортивные вещи, поскольку если она будет какое-то время там пребывать в Москве, в гостинице будет спортзал, она будет заниматься спортом", — говорит мать Марии Бутиной Ирина Бутина.

"Планируется Машу поселить вот в эту комнату на первое время. Ей не пришлось еще в этом доме пожить, он находился в стадии строительства. А поскольку она уже три с половиной года прибывает в Штатах, соответственно, для нее будет здесь много нового. Ну, по крайней мере, ей эту комнату мы отводим для начала", — говорит отец Марии Бутиной Валерий Бутин.

Родители говорят, что Мария очень хочет на Алтай. Бабушка по семейной традиции пообещала порадовать внучку любимым тортом "Наполеон". На малой родине она не была с тех пор, как уехала учиться в Вашингтон. Там ее и арестовали.

За колючей проволокой исправительного учреждения в Таллахасси Мария Бутина находилась с мая. Сюда, в северную Флориду, ее привезли сразу после приговора — 18 месяцев лишения свободы. Вашингтонская судья Таня Чаткэн полностью встала на сторону обвинения.

Марию Бутину — яркую общественницу, которая, ни от кого не скрываясь, пыталась на своем уровне помочь восстановлению нормальных отношений между Россией и США, агенты ФБР взяли накануне российско-американского саммита президентов в Хельсинки. Вряд ли случайно: не найдя никого, кто мог бы быть причастен к мифическому сговору Белого дома с Кремлем, недовольные Трампом американские силовики и вашингтонские бюрократы выместили свою злость на Бутиной.

С первых же дней американская пресса с подачи стороны обвинения стала смешивать девушку с грязью, распространяя откровенную ложь, которую потом опровергнут и на суде. Марию называли шпионкой, писали, что она ложилась в постель ради доступа к влиятельным политическим фигурам. Речь шла о республиканцах из Национальной стрелковой ассоциации.

Вопрос, который Бутина однажды задала кандидату в президенты Дональду Трампу, крутили в эфирах едва ли не каждый день.

В конце апреля Мария Бутина признала себя виновной. Несогласие с позицией обвинения могло бы грозить ей многими годами за решеткой. Как умеет давить американская машина наказаний, Бутина ощутила на себе, когда три месяца провела в одиночной камере, где на прогулки выводили только ночью.

"Я не ожидала такого сурового наказания за нерегистрацию в качестве иностранного агента. Это страшный позор американского правосудия!" — говорит она.

Согласно данным из базы Федерального бюро тюрем, на свободу Мария Бутина должна была выйти 5 ноября, но срок оказался на 10 дней короче. В Москву россиянка скорее всего вылетит в ближайшие часы.