Екатерина. Самозванцы
Live

Тема:

Приговор Марии Бутиной 27 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
25 октября 201920:26 Валентин Богданов

Мария Бутина может вылететь в Россию в ближайшие часы

Мария Бутина может вылететь в Россию в ближайшие часы

Россиянку Марию Бутину три часа назад выпустили из тюрьмы в американской Флориде. В заключении она находилась с июля прошлого года. Сейчас Бутина в миграционном центре в Майами, где оформляют документы для ее возвращения в Россию. В Москве она должна быть уже завтра. Туда же на встречу с дочерью сейчас собираются отправиться из Барнаула ее родители.

В черном внедорожнике, что утром выехал из ворот тюрьмы в Таллахасси, возможно, и находилась Мария Бутина. Точнее сказать нельзя — иммиграционные власти США, которые взяли россиянку под стражу сразу после освобождения, крайне скупы на комментарии.

"Иммиграционно-таможенная служба взяла под стражу Марию Бутину, 30-летнюю гражданку России, сегодня после ее освобождения из федеральной тюрьмы. Из соображений безопасности проведения операций Иммиграционно-таможенная служба не обсуждает конкретные процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение этого лица на родину", — заявило ведомство.

Из Барнаула в Москву встречать дочь отправляются ее родители.


"Маша выходит из своего учреждения, в одном спортивном костюме летит, поэтому приходится в Москву вещи брать с собой. Есть пальто, потому что холодно уже, шапочка, теплые вещи. Спортивные вещи, поскольку если она будет какое-то время там пребывать в Москве, в гостинице будет спортзал, она будет заниматься спортом", — говорит мать Марии Бутиной Ирина Бутина.

"Планируется Машу поселить вот в эту комнату на первое время. Ей не пришлось еще в этом доме пожить, он находился в стадии строительства. А поскольку она уже три с половиной года прибывает в Штатах, соответственно, для нее будет здесь много нового. Ну, по крайней мере, ей эту комнату мы отводим для начала", — говорит отец Марии Бутиной Валерий Бутин.

Родители говорят, что Мария очень хочет на Алтай. Бабушка по семейной традиции пообещала порадовать внучку любимым тортом "Наполеон". На малой родине она не была с тех пор, как уехала учиться в Вашингтон. Там ее и арестовали.

За колючей проволокой исправительного учреждения в Таллахасси Мария Бутина находилась с мая. Сюда, в северную Флориду, ее привезли сразу после приговора — 18 месяцев лишения свободы. Вашингтонская судья Таня Чаткэн полностью встала на сторону обвинения.

Марию Бутину — яркую общественницу, которая, ни от кого не скрываясь, пыталась на своем уровне помочь восстановлению нормальных отношений между Россией и США, агенты ФБР взяли накануне российско-американского саммита президентов в Хельсинки. Вряд ли случайно: не найдя никого, кто мог бы быть причастен к мифическому сговору Белого дома с Кремлем, недовольные Трампом американские силовики и вашингтонские бюрократы выместили свою злость на Бутиной.

С первых же дней американская пресса с подачи стороны обвинения стала смешивать девушку с грязью, распространяя откровенную ложь, которую потом опровергнут и на суде. Марию называли шпионкой, писали, что она ложилась в постель ради доступа к влиятельным политическим фигурам. Речь шла о республиканцах из Национальной стрелковой ассоциации.

Вопрос, который Бутина однажды задала кандидату в президенты Дональду Трампу, крутили в эфирах едва ли не каждый день.

В конце апреля Мария Бутина признала себя виновной. Несогласие с позицией обвинения могло бы грозить ей многими годами за решеткой. Как умеет давить американская машина наказаний, Бутина ощутила на себе, когда три месяца провела в одиночной камере, где на прогулки выводили только ночью.

"Я не ожидала такого сурового наказания за нерегистрацию в качестве иностранного агента. Это страшный позор американского правосудия!" — говорит она.

Согласно данным из базы Федерального бюро тюрем, на свободу Мария Бутина должна была выйти 5 ноября, но срок оказался на 10 дней короче. В Москву россиянка скорее всего вылетит в ближайшие часы.

Ранее по теме

Сейчас

19:42

Убийца восьмерых военных оказался общительным парнем из хорошей семьи

19:03

South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

18:02

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

17:26

Арестован коллектор, продавший данные клиентов банков

16:59

Бутину перевели в иммиграционную тюрьму Флориды

16:44

Похититель банковских данных получил за них 40 тысяч

16:02

В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сослуживцев в Забайкалье расстрелял неконфликтный весельчак

Сослуживцев в Забайкалье расстрелял неконфликтный весельчак

12 минут назад
Мария Бутина может вылететь в Россию в ближайшие часы

Мария Бутина может вылететь в Россию в ближайшие часы

31 минута назад
Смелости Центробанку добавила низкая инфляция: в России снизилась процентная ставка

Смелости Центробанку добавила низкая инфляция: в России снизилась процентная ставка

27 минут назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 26 октября

20:00

Программа "Вести в субботу"

27 октября

20:00

Программа "Вести недели"
23:50

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

1 час назад
Кучма пожаловался на Бога и Путина

Кучма пожаловался на Бога и Путина

1 час назад
В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

В Белоруссии детоубийца приговорен к расстрелу

4 часа назад
Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

2 часа назад
Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

5 часов назад
Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

6 часов назад
Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

2 часа назад
Норвегия не видит угрозы в России

Норвегия не видит угрозы в России

4 часа назад
Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

4 часа назад
Разоблачение "бьюти-блогерш": если за услуги - миллионы, то уже не проститутка?

Разоблачение "бьюти-блогерш": если за услуги - миллионы, то уже не проститутка?

2 часа назад
Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

5 часов назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

23.10.2019 17:45
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

1 час назад
Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

1 час назад
Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

1 час назад
Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

2 часа назад
"Мисс Украина" ответила, чей Крым

"Мисс Украина" ответила, чей Крым

2 часа назад
Калининградских полицейских наказали за гибель экс-футболиста в камере

Калининградских полицейских наказали за гибель экс-футболиста в камере

2 часа назад
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

2 часа назад
Американские сотовые операторы сговорились "убить" SMS

Американские сотовые операторы сговорились "убить" SMS

2 часа назад
Проверили реакцию: в Макгрегора кинули бутылку в московском отеле

Проверили реакцию: в Макгрегора кинули бутылку в московском отеле

2 часа назад
В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

3 часа назад
Коллектор, продавший данные клиентов банков, признал вину и был арестован

Коллектор, продавший данные клиентов банков, признал вину и был арестован

3 часа назад
Россиянка отдала экстрасенсу полмиллиона и хотела заложить жилье, чтобы снять проклятье

Россиянка отдала экстрасенсу полмиллиона и хотела заложить жилье, чтобы снять проклятье

3 часа назад
Зеленский решил урезать содержание чиновников

Зеленский решил урезать содержание чиновников

3 часа назад
Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

4 часа назад
Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии

Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии

4 часа назад
Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

4 часа назад
Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

5 часов назад
В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

5 часов назад
Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

5 часов назад
В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

6 часов назад
Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

6 часов назад
Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

6 часов назад
Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

6 часов назад
17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

6 часов назад
Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

7 часов назад
В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

7 часов назад
Погода выходных: последние погожие деньки

Погода выходных: последние погожие деньки

9 часов назад
10 самых несчастных городов США

10 самых несчастных городов США

9 часов назад
Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку