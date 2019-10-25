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25 октября 201920:30 Татьяна Ремезова

Смелости Центробанку добавила низкая инфляция: в России снизилась процентная ставка

Смелости Центробанку добавила низкая инфляция: в России снизилась процентная ставка

Банк России 25 октября 2019 года снизил ключевую процентную ставку. И хотя произошло это в четвертый раз с начала года, нынешнее снижение называют знаковым и даже переломным. Когда и как это отразится на наших кошельках?

Решение для многих стало неожиданностью, хотя глава ЦБ Эльвира Набиуллина недвусмыленно намекнула на это в недавнем интервью телеканалу CNBC.

"Все более очевидно, что замедление инфляции — это не временное явление, а устойчивое, обусловленное спросом. Мы видим возможность не просто снизить ключевую ставку, а действовать более решительно! Обычно Банк России предпочитает действовать в умеренном темпе. Но когда данные существенно меняют наши прогнозы, мы можем безбоязненно корректировать нашу монетарную политику", — заявила Набиуллина.

Банк России снизил ключевую ставку сразу на полпроцента. Это уже четвертое снижение с начала года, но впервые такое решительное. До этого ЦБ действовал осторожнее и трижды шагал вниз на четверть процента. Смелости Центробанку, очевидно, добавила низкая инфляция. Сам Банк России ожидал роста цен в 4 процента, а по факту на 21 октября вышло меньше — всего 3,8. Снижен и прогноз по инфляции по итогам года — в среднем цены вырастут всего на 3,5 процента. И еще один добрый знак: несмотря на 5-процентное падение цен на нефть, курс рубля укрепился примерно на 3 процента.

Ставка уже на минимуме за последние 5 лет, но не исключено, что до конца года ее снизят еще раз.

На этой неделе мы рассказывали о том, что Сбербанк с 1 ноября запускает программу льготной ипотеки для семей с детьми от одного процента годовых. На фоне хороших новостей от Центробанка кредиты под один процент другие банки пока не обещают, но кредиты точно станут дешевле.

Такого стремительного снижения ставок не было давно. Еще в апреле ипотеку в среднем давали под 11 процентов, а в августе — кредиты уже меньше 10. Сейчас можно найти жилищный кредит в диапазоне от 5 до 8 процентов. Банки чутко слышат сигналы ЦБ.

"Это приведет к снижению депозитных ставок. В ближайшие дни, наверное, мы увидим снижение ставок на 50 базисных пунктов. А кроме того, это приведет и к снижению ставок по кредитам. В частности, по ипотеке, я думаю, к снижению примерно где-то на 100 базисных пунктов", — предполагает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

"Это хорошее движение в сторону потребителя, потому что это снизит долговую нагрузку, расширит покупательский спрос и в целом очень положительно отразится на объемах продаж нового жилья и улучшении качества жизни. Сегодня есть программы и под 5 процентов — детская ипотека, новая программа Дальневосточной ипотеки — под 2 процента. Мы сделали первыми в стране 9-процентную ставку осенью этого года. Я думаю, что на горизонте следующего года мы уже приблизимся вплотную к целевому ориентиру в 8 процентов годовых, который обозначил для нас президент страны", — заверил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Владимир Путин весной 2020 года поручил удешевить ипотеку до 8%. Банк России и правительство должны отчитаться президенту до 15 января 2020 года.

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