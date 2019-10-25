Такого не видели даже в карельском цирке: львица Киара живет в ростовской квартире

Цирк-шапито, где во время представления медведь напал на дрессировщика, досрочно прекратил гастроли и спешно уехал из Карелии. Исчезновение циркачей связано с интересом со стороны следователей, которые уже возбудили уголовное дело. Тем временем жители Ростова-на Дону могут бесплатно наблюдать на улицах города зрелище, которое посетителям карельского цирка даже и не снилось.

Для прогулок со своим питомцем Наталья выбирает места немноголюдные. Киара — так зовут молодую львицу — гуляет на поводке без намордника, чутко реагирует на незнакомцев.

- Многие, когда я гуляю, просто у виска крутят: зачем ты себе взяла такую кису? Но тут просто не я взяла. Я решила помочь этой кисе, потому что судьба у нее как бы нелегкая.

Ростовчанка изначально не собиралась заводить львицу — так сложились обстоятельства. Не могла дать погибнуть животному, когда от него отказалась предыдущая владелица.

Долгое время Киара находилась в помещении, и каждая прогулка теперь для нее — открытие. Любые звуки, шорох листвы, запахи она очень тонко чувствует и — такое ощущение, что боится их.

В привычной обстановке Киара — или просто Кира — ласкова и игрива. Будущей львице четыре месяца, она весит четверть центнера и быстро растет. Ежедневный рацион — три килограмма мяса.

- Говядину, она очень любит говядину, она ее до такой степени обожает!

Покормить с руки — способ задобрить львенка и достичь контакта. Но такие отношения с хищником продлятся недолго, уверен дрессировщик Эдгард Запашный. Львица может в любую минуту проявить агрессию.

"Ласкайся, бегай с тигренком, со львенком, корми его хлебом, и он вырастет обязательно добрый и пушистый? Этого не будет в тысяче случаев из 1001", — говорит он.

О трагедии в семье Берберовых Наталья слышала. В обычной бакинской квартире выросли два льва. Кинг I прославился ролью в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России", был застрелен на съемках следующего фильма. Кинг II напал на хозяйку и загрыз насмерть ее 14-летнего сына.

"В 1961 году на моего папу Вальтера Запашного на своей премьере напала тигрица, нанесла ему больше ста рваных ран", — говорит Эдгард Запашный.

Новый закон об ответственном обращении с животными запрещает содержать хищников в домашних условиях. С оговоркой: звери, приобретенные до вступления его в силу, могут оставаться в тех же руках.

"Я понимаю, что это очень серьезно, что если даже один раз уже очень сильно укусит, то второго-третьего раза уже лучше не ждать", — говорит Наталья.

Пристроить львенка она пыталась. Писала письма дрессировщикам и заводчикам львов, в цирки и сафари-парки.

"Зоопарки львов не берут, львов без документов — не берут в принципе", — говорит Эдгард Запашный.

А пока судьба Киары решается, для нее строят новый вольер.