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25 октября 201921:12 Эдуард Пунегов

Самая короткая линия метро Москвы закрывается с 26 октября на масштабную реконструкцию

Самая короткая линия метро Москвы закрывается с 26 октября на масштабную реконструкцию

Самая короткая линия Московского метро — Каховская — с завтрашнего дня будет закрыта. Её ждёт масштабная реконструкция. Все три станции бирюзовой ветки войдут в состав Большой кольцевой линии. Их откроют только через два года.

О том, что Каховская линия работает последний день, многие пассажиры узнали сегодня. Хотя на станциях давно делают объявления и висят информационные щиты.

"Я думаю, что ее закрывают не просто так, а для чего-то, поэтому естественно нужно потерпеть", — говорит девушка.

Завтра закроют "Каширскую" и "Варшавскую" станции. На "Каховской", которую закрыли еще весной, уже разобрали пути и платформу.

"Но пока приходится подстраиваться под обстоятельства. — Как подстраиваетесь? — Ездим другими линиями. Это же на будущее всё", — считает пассажирка.

Ежедневно этой веткой пользуются больше 100 тысяч человек. Закрытие — мера вынужденная. Станции станут частью Большой кольцевой линии.

Каховскую линию метро открыли 50 лет назад. И за это время она, конечно, серьезно устарела. На всех трёх станциях модернизируют системы безопасности движения, отремонтируют платформы, заменят облицовку стен, а главное — обновят почти все инженерные системы, чтобы поезда могли двигаться с уменьшенными интервалами.

Закрытую ветку будут дублировать бесплатные автобусы. Интервал движения даже в часы пик не более 6 минут.

"Пассажиры также смогут воспользоваться регулярными городскими маршрутами, в частности, для проезда от станции "Каширская" до станции "Варшавская" можно воспользоваться маршрутом автобуса № 607, для проезда от "Варшавской" до "Каховской" маршрутами троллейбусов № 60 и 72", — проинформировал Антон Блохин, заместитель директора службы движения Мосгортранса.

Привычную схему движения наземного транспорта изменили. Выделенные полосы появились на съездах с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в сторону области, с Каширского шоссе на Коломенский проезд, и с Коломенского проезда на Каширское шоссе.

На этих участках сейчас появились заторы, поэтому водителей призывают продумывать пути объезда.

"Сейчас сделали одну полосу. Очень плохо, когда выезжаем. Минут 15-20 стоим, пока отсюда выезжаем на Каширку", — жалуется водитель.

В Мосгортрансе говорят, что сделают все, чтобы обеспечить нормально движение.

Обновлённые "Каширскую", "Варшавскую" и "Каховскую" планируют открыть в 2021 году — уже в составе Большой кольцевой линии метро. Всего построят 31 станцию и три электродепо.

Таким разом, БКЛ станет самым масштабным проектом в истории строительства метро, не только в России, но и в мире.

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