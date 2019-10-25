500 рублей за шарик: Мособлдума начинает наступление на продавцов "веселящего газа"

Московская областная дума подготовит законопроект об ограничении оборота закиси азота. Это токсичное вещество больше известно, как "веселящий газ". Им наполняют воздушные шарики и распространяют у столичных клубов и баров. А еще целыми баллонами продают в Интернете.

"Эффект моментальный и совершенно безопасный, удовольствие гарантировано". Так говорят продавцы. Сайтов с предложениями купить "веселящий газ" — сотни. Предлагается полный комплект, включая шарики. Доставка круглосуточно.

- А зачем вы их продаете?

- Затем!

- Зачем?

- Надо.

- Кому надо?

- Всем.

А главное, ничего незаконного!

"Разрешено, понимаете? Когда его запретят, тогда запретят. Закон это не запрещает. Дума думает", — говорит продавец закиси азота.

О том, чтобы запретить продажу закиси азота, говорят давно и на самых разных уровнях. Очередная инициатива ограничения оборота закиси азота прозвучала от правозащитников.

"Если мы все-таки хотим сохранить наше молодое поколение, получить здоровых детей в будущем, то нам нужно сделать все возможное, чтобы ограничить распространение, — говорит о "веселящем газе" уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. — Мы говорим о том, чтобы закись азота не употреблялась вне медицинских назначениях".

Закись азота даже при проведении операций сейчас почти не используют — много побочных эффектов и без наблюдения врача опасно. И не только для употребляющих: в начале 2019 года в Петербурге водитель внедорожника, надышавшись газа из шарика, наехал на пешеходов. Двое погибли.

"Действие любого токсического вещества, в том числе закиси азота, — это смерть от гипоксии. Это остановка сердечной деятельности, остановка дыхания. Не зря это вещество раньше использовали в наркозной практике, и под ним делали операции", — заявляет президент МНПЦ Наркологии, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России, доктор медицинских наук Евгений Брюн.

Опасное вещество продают у баров и ночных клубов. 500 рублей за шарик. Бизнес прибыльный: с 10-литрового баллона можно выручить до 40 тысяч. В России закись азота производят только на одном заводе.

Журналисты позвонили туда как покупатели. Там потребовали лицензию и доказательства использования газа по назначению.

- Это условие компании нашей. Потому что, мало ли, может, вы будете в клубы перепродавать или еще куда-нибудь? Зачем нам это надо?!

Но крупную партию закиси азота легко купить в интернете.

- Череповецкий завод. Просто оттуда это тоже неофициально же вывозится.

- То есть, у вас свои выходы на завод?

- Да, да, да. Только через людей определенных. И то, они сами не со всеми сотрудничают.

Депутаты Мособлдумы планируют разработать закон об ограничении оборота закиси азота за полгода, в нем пропишут и ответственность за распространение и рекламу газа среди подростков.