Гран-при Мексики. Хэмилтон был лучшим в первой практике

Начался 18 этап Формулы 1 Гран-при Мексики. Состоялись первые свободные заезды, в которых лучшее время показал британец Льюис Хэмилтон из команды Mersedes.

Льюис проехал круг за 1 минута 17,327 секунды, и это время стало лучшим. Вторым оказался монегаск Шаль Леклер из Ferrari. Третий результат у голландца Макса Ферстаппена из Red Bull.

Выступающий за Toro Rosso российский гонщик Даниил Квят стал девятым. У его напарник француза Пьера Гаспи восьмое время.