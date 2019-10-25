Трагедия в "Зимней вишне": трое обвиняемых вышли из СИЗО

Трое обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" – Сергей Генин, Игорь Полозиненко и Александр Никитин – покинули СИЗО. Еще один фигурант, Андрей Бурсин, выйдет 6 декабря. Ранее им смягчили меру пресечения.

Срок ареста других подсудимых – Надежды Судденок, Георгия Соболева, Юлии Богдановой и Сергея Антюшина – был продлен до 26 января 2020-го.

"Зимняя вишня" сгорела 25 марта минувшего года, погибли 60 человек. Всего по делу о пожаре были арестованы 15 человек. На месте торгового центра открыли "Сквер Ангелов".